Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: в Марганці поранена жінка – ОВА

Російські військові у ніч на 27 липня обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого у Марганці поранена 54-річна жінка, вона перебуває в лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Крім того, в цьому місті пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства, додав він.

«Російські війська накрили вогнем два райони: Нікопольський і Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив із «Градів». Випустив до 40 снарядів», – написав Резніченко у телеграмі.

«По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики», – додав голова ОВА.

За його даними, люди тут не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.