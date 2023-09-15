Війська РФ вночі обстріляли Нікопольщину, пошкодили об’єкт інфраструктури – ОВА

Російські військові в ніч на 15 вересня вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район із важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури. Також, через обстріли, зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум’я. Цілив ворог і по Марганецькій громаді», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА додав, що постраждалих немає.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.