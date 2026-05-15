Німеччина арештувала громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Німеччина арештувала громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомила німецька прокуратура, його заарештували 24 березня в Ельді/Аліканте (Іспанія), а до Німеччини екстрадували вчора.

За даними слідства, чоловік, починаючи з грудня 2025 року, шпигував за особою в Німеччині від імені російської розвідувальної служби – ця особа постачала дрони та пов’язані з ними компоненти до України.



У прокуратурі повідомляють, що обвинувачений збирав інформацію в Інтернеті та знімав на відео робоче місце жертви, а коли Сергій Н. переїхав до Іспанії, інша підозрювана – громадянка Румунії Алла С. – взяла на себе його завдання, вона пішла за зареєстрованою адресою жертви та зняла місцезнаходження на свій мобільний телефон. Заходи спостереження нібито служили для підготовки до подальших розвідувальних операцій проти жертви.

У Німеччині неодноразово повідомляли про затримання за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Наприклад, у березні у Німеччині затримали громадянина України Віталія М., якого підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою.

А у червні 2024 року затримали трьох підозрюваних у шпигунстві за українським громадянином. Затримані – громадяни України, Росії та Вірменії. Вони підозрюються у співпраці із закордонною спецслужбою.



