Німеччина дала мільйон євро на План дій Ради Європи для України – посольство

Німеччина надала мільйон євро на План дій Ради Європи для України, повідомляє німецьке посольство в Україні.

За повідомленням, 7 грудня постійний представник Німеччини при Раді Європи, посол Рольф Мафаель і заступник генерального секретаря Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір, «за яким Німеччина другий раз поспіль робить значний внесок у реалізацію Плану дій Ради Європи для України».

У посольстві додали, що в 2019 році Німеччина добровільно надала один мільйон євро на підтримку Плану, що стало найбільшим внеском, який Німеччина коли-небудь робила у подібні плани дій Ради Європи в інших країнах.

Нинішнє затвердження подальшої підтримки відбулося через декілька тижнів після переходу до Німеччини головування в Комітеті міністрів Ради Європи. Як повідомили в посольстві, до кінця строку свого головування наприкінці травня 2021 року Німеччина планує працювати над такими темами:

розбудова права: підсилення прав людини й верховенства права

формування майбутнього: стандарти прав людини у сфері штучного інтелекту, поводження з дискримінаційними висловлюваннями

захист меншин і молоді.

«На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України», – заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Орієнтований на конкретну країну проєкт «План дій Ради Європи для України 2018-2022 рр.» – це спільна ініціатива Ради Європи й українських органів влади, спрямована на супровід України в її зусиллях щодо зміни законодавства, інституцій і практичної діяльності, відповідно до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права й демократії та на підтримку країни у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.