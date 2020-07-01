Німеччина почала головувати в ЄС

1 липня Німеччина почала головувати в Європейському союзі.

За два дні до цього канцлер Німеччини Анґела Меркель прийняла французького президента Емманюеля Макрона.

Вони домовилися створити план на 500 мільярдів євро, щоб допомогти європейській економіці оговтатися від наслідків пандемії COVID-19. Водночас Європейська комісія говорила про плани створити фонд на 750 мільярдів євро.

Гроші мають допомогти країнам, які зазнали найбільшого удару, на кшталт Італії та Іспанії. Усередині Європейського союзу деякі країни виступають проти того, щоб надавати гроші без зобов’язань.

17-18 липня під час саміту ЄС Меркель сподівається досягти угоди про створення фонду.

Німеччина буде головувати в Європейському союзі упродовж шістьох місяців.