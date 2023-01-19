Німеччина більше не залежить від енергоносіїв із Росії – міністр фінансів

Німеччина більше не залежить від імпорту російських енергоносіїв, заявив в інтервʼю Бі-Бі-Сі міністр фінансів Крістіан Лінднер.

«Так, звісно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але зараз уже не від імпорту з Росії, а від світових ринків», – сказав Лінднер.

Після російського вторгнення в Україну країні вдалося диверсифікувати постачання, стверджує міністр. Німеччина також відновила роботу вугільних електростанцій і відклала плани щодо закриття трьох АЕС, що залишилися.

Крім того, у країні було створено додаткові сховища для зрідженого природного газу, що імпортується з Норвегії, США та інших країн.

«Ми зрозуміли, що маємо підвищити нашу конкурентоспроможність після епохи канцлера Меркель. Та епоха була зосереджена, скажімо так, на сильних сторонах минулого, а зараз ми розвиваємо сильні сторони майбутнього», – заявив Лінднер.

Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного обсягу газу та понад третину нафти. Однак у серпні 2022 року Росія припинила постачання газу до країни, а в січні 2023 року Німеччина припинила імпорт російської нафти.