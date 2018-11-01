Німеччина направить в Ураїну спецпредставника з децентралізації – Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації. Про це голова держави повідомив у Києві 1 листопада під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Урядом Німеччини ухвалене рішення про направлення до нашої держави спецпредставника з питань реформ у галузі урядування та децентралізації», – сказав голова держави.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 1 листопада перебуває з візитом в Україні.

У прес-службі німецького уряду зазначали, що Меркель також планує зустрітися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп.