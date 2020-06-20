У німецькому місті відкрили пам’ятник Леніну

У місті Ґельзенкірхен у західній Німеччині встановили пам’ятник лідеру російських більшовиків Володимиру Леніну.

Двометрову статую відкрили біля штабквартири радикальної лівої Марксистсько-ленінської партії Німеччини.

На церемонію зібралися декілька сотень людей.

Спочатку пам’ятник планували встановити до 150-річчя Леніна у квітні, але через пандемію коронавірусу плани змінилися.

Проти встановлення пам’ятника виступало багато німців.

Міська рада Ґельзенкірхена подала до суду, намагаючись зупинити відкриття статуї, назвавши Леніна «представником насильства, придушення, терору і величезних людських страждань».

Але аргументи ради про те, що статуя «порушить вигляд» розташованого поблизу історичного банку, були відкинуті, а марксистам дозволили відкрити пам’ятник.

Речник міської ради Мартін Шульман заявив Радіо Свобода у квітні, що «лише кілька людей з Марксистської партії хочуть (встановлення пам’ятника Леніну – ред.), більше ніхто».

За його словами, після того, як мерія програла суд, вона не має вибору, «бо земля, на якій мають встановити статую, перебуває в приватній власності».

Відкриття пам’ятника Леніну відбулосяна тлі глобальних протестів проти расизму, під час яких протягом останніх тижнів були повалені пам’ятники суперечливим фігурам, зокрема, у США, Великій Британії, Бельгії, Німеччині.