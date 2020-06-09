Пам’ятники у Європі хитаються через протести у США

Під час масових демонстрацій у Великій Британії, викликаних антирасистськими протестами у США, у Брістолі повалили пам’ятник багатому работорговцю з 17-го сторіччя.

Мер Брістоля, одного з найбільших міст Англії, сказав, що «не відчуває втрати» після того, як демонстранти у неділю, 7 червня, повалили бронзову статую Едварда Колсона і скинули її у воду в міському порту.

Але уряд у Лондоні назвав це злочинним вандалізмом, а прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що расизм – це реальна проблема, з якою треба боротися, але не порушуючи законів.

Джонсон також наголосив на дотриманні правил карантину для стримання коронавірусу.

«Я не підтримую і не потураю тим, хто порушує закон або нападає на поліцію, чи оскверняє публічні пам’ятники», – сказав він.

«У нашій країні – демократія. Якщо ви хочете змінити вигляд міста, то можете висуватися на виборах або голосувати за того, хто це зробить», – наголосив прем’єр-міністр.

Повалена статуя у Брістолі вшановувала Едварда Колсона, члена заснованої 1660 року Королівської африканської компанії, що, зокрема, транспортувала рабів з Африки в Америку.

Едвард Колсон, який помер 1721 року, заповів свої багатства на доброчинність, і в Брістолі на його честь були названі вулиці та будівлі.

Повалення брістольської статуї активізувало дискусії про роль інших постатей з британської історії у суперечливих процесах і подіях.

Під час нещодавніх демонстрацій у Лондоні на підніжжі пам’ятника Вінстону Черчиллю, прем’єр-міністру часів Другої cвітової війни, з’явився напис «був расистом».

У Бельгії також з новою силою спалахнули дебати про колонізаторське минуле і роль країни в експлуатації Африканського континенту.

Об'єктами протестів стали, зокрема, пам’ятники королю Леопольду Другому, що правив з 1865 до 1909 року.

Леопольд Другий був особисто причетний до колонізації Конго і дій в тій частині Африки, які, на думку деяких дослідників, призвели до жорстокої експлуатації і смерті мільйонів людей.

Частина людей у Бельгії вважає, що пам’ятники королю, які є майже у кожному місті країни треба демонтувати.