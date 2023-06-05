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Смерть українського хлопчика у ФРН: Лубінець закликав країни ЄС надавати біженцям безпечне житло

Поліцейські на місці пожежі в місті Апольда, Німеччина, 4 червня 2023 року

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець 5 червня звернувся до урядів країн Євросоюзу із закликом до надання українським біженцям безпечного житла, яке «відповідатиме мінімальним потребам, необхідним для комфортного та безпечного проживання». Так омбудсмен відреагував на повідомлення з Німеччини, де внаслідок пожежі в притулку для біженців 4 червня загинув 9-річний український хлопчик.

Пожежа в будинку в місті Апольда на сході федеральної землі Тюрингія спалахнула рано вранці в неділю. На момент пожежі в притулку для біженців були зареєстровані 245 людей із Афганістану, Сирії та України. Як повідомив керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Ґеорґ Майєр, при пожежі загинула дитина з України.

Український омбудсмен закликав владу і правоохоронні органи Німеччини провести «повне, неупереджене та швидке розслідування», а також попросив розглянути можливість переселення українців із притулку для біженців до більш безпечного місця.

«Починаються вирішальні місяці війни»: Українці у Мюнхені закликають надати важку зброю (фоторепортаж)
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«Починаються вирішальні місяці війни»: Українці у Мюнхені закликають надати важку зброю (фоторепортаж)

У Німеччині кілька сотень демонстрантів на Різдво за юліанським календарем вийшли на акцію підтримки України в Мюнхені. Головний заклик – надати Україні важку зброю. Підтримати ініціативу також прийшли німецькі громадяни.

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