У Німеччині близько 300 тисяч людей вийшли на протест проти ультраправих і за демократію

Щонайменше 300 тисяч людей вийшли в суботу на вулиці у містах Німеччини, щоб висловити свій протест проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і підтримати демократію.

Як пише агенція DPА, протести пройшли від півдня Баварії до північного Гамбурга і від західних міст, таких як Франкфурт, до Ерфурта і Галлена сході країни, де AfD, згідно з останніми опитуваннями, підтримують близько 30% виборців.



Журналісти зауважують, що навіть на острові Зільт у Північному морі, популярному місці відпочинку німецьких багатіїв і заможних людей, який не відомий як осередок політичної активності, близько 600 людей вийшли на протест проти ультраправих.



Демонстранти тримали плакати з написами «Фашизм не є альтернативою» і «Немає місця нацистам».

Представники профспілок, асоціацій, «зелених» і Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, зокрема, закликали людей взяти участь у протестах.

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14 січня демонстрації проти правого екстремізму в Берліні й сусідньому Потсдамі зібрали тисячі учасників. Тоді до акції долучилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Така активність демонстрантів викликана повідомленням новинного агентства Correctiv, яке повідомило, що в листопаді політики AfD зустрічалися з ультраправими екстремістами в Потсдамі поблизу Берліна. Члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), найбільшої опозиційної партії, також були присутні на зустрічі.

Це повідомлення викликало хвилю обурення в Німеччині, де серед основних політичних сил зростає страх перед ультраправими екстремістами. Повідомлялося, що на зустрічі в Потсдамі обговорювалися такі теми як «реміграція» – термін, який часто використовується в ультраправих колах як евфемізм для позначення висилки мігрантів і меншин, в тому числі тих, хто є натуралізованими громадянами Німеччини.