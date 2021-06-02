Росія і Німеччина владнали питання взаємних польотів – рейси відновлюються

Рейси між Росією та Німеччиною після призупинення Берліном через те, що Москва не змогла вчасно продовжити дозволи на польоти у червні німецькій авіакомпанії Lufthansa, все ж відновлено. Про відповідне рішення сторін стало відомо пізно ввечері 2 червня.

«Російська влада надала дозвіл Lufthansa здійснювати рейси до Росії в червні. Це означає, що рейси Lufthansa до Москви та Санкт-Петербурга можуть бути проведені за розкладом», – заявила представниця авіакомпанії.

За даними інформагенств у Росії, російські авіакомпанії «Аерофлот» і S7 також оголосили, що польоти до Німеччини відновлюються.

Раніше сьогодні Міністерство транспорту Німеччини заявило, що авіаційне управління Росії не продовжило права на польоти Lufthansa на червень, а це означає, що рейси з Німеччини, які мали вилетіти вранці, скасували. Федеральне управління цивільної авіації Німеччини мало не видавати додаткових дозволів на рейси російських авіакомпаній, що прибувають до Німеччини, поки Росія не вирішить питання з Lufthansa. В результаті, рейси російських авіакомпаній «Аерофлот» і S7 2 червня не відбулися.

Берлін заявляє, що Росія «в односторонньому порядку» призупинила двосторонні угоди про повітряне сполучення між двома країнами в березні 2020 року через пандемію COVID-19. Відтоді польоти здіснювалися країнами на основі щомісячних дозволів.