У Німеччині пропонують скасувати термін придатності для багатьох продуктів

У Німеччині пропонують скасувати термін придатності на частину продуктів харчування – насамперед на продукти тривалого зберігання, такі як сіль, цукор, спеції, крупи, консерви та деякі інші. З такою заявою виступив міністр сільського господарства землі Баден-Вюртемберг Петер Гаук. За його словами, до сміттєвих контейнерів щодня викидають тонни продуктів, які ще придатні до споживання.

Як заявив Гаук, пропозиція вже надіслана до федерального Міністерства сільського господарства.

За повідомленням Міністерства сільського господарства ФРН, кожен житель Німеччини щороку викидає у середньому 78 кілограмів їжі. Крім того, непродані продукти щодня утилізують магазини, готелі та підприємства громадського харчування. Таким чином, щороку на смітник відправляється понад 11 мільйонів тонн придатних до вживання продуктів.

У 2012 році німецькі активісти створили рух фудшерингу, що став популярним у багатьох країнах. Такі активісти укладають з підприємствами офіційні договори та забирають продукти, які продавці не встигають реалізувати, а потім роздають нужденним. З 2012 року вони «врятували» понад 21 мільйон тонн якісної їжі.

За даними Організації з продовольства та сільського господарства ООН, за рік середньостатистичний житель США викидає 115 кілограмів «зайвої» їжі, а європеєць – 65 кілограмів.