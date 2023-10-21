Німеччина виділить 200 млн євро на відновлення України

Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів євро (212 мільйонів доларів) на відновлення України. Про це, як передає агенція DPA, повідомив держсекретар німецького Міністерства екнономіки Йохен Флясбарт під час перебування в Києві 20 жовтня. Він є уповноваженим уряду Німеччини з питань відновлення України.

Повідомляється, що кошти спрямують на підтримку освіти, охорони здоров’я та постачання питної води, а також на відбудову українських міст.

За даними Мінекономіки Німеччини, країна виділила близько 1 млрд євро на цивільні цілі з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напередодні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.