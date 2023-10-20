Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, в ньому – 3 установки Gepard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба федерального уряду 20 жовтня.

До нього увійшли додаткові:

3 самохідні артилерійські установки GEPARD (на додачу до вже переданих 46)

3 872 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів

1 мостоукладальний танк Beaver

20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN

20 розвідувальних дронів VECTOR

13 машин для охорони кордону

3 тягача HX81 і 3 напівпричепи

Уряд Німеччини нагадує, що бюджет на посилення оборони на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро, а додаткові дозволи на наступні роки збільшують цю суму до 10,5 мільярда.

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Ці кошти «мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», але також будуть використані для поповнення запасів німецької армії.

Попередній пакет вартістю близько 1 мільярда євро Німеччина оприлюднила 10 жовтня.