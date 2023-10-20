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Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, в ньому – 3 установки Gepard

Українські військові навчаються на САУ Gepard, Київська область, липень 2023 року

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба федерального уряду 20 жовтня.

До нього увійшли додаткові:

  • 3 самохідні артилерійські установки GEPARD (на додачу до вже переданих 46)
  • 3 872 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів
  • 1 мостоукладальний танк Beaver
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN
  • 20 розвідувальних дронів VECTOR
  • 13 машин для охорони кордону
  • 3 тягача HX81 і 3 напівпричепи

Уряд Німеччини нагадує, що бюджет на посилення оборони на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро, а додаткові дозволи на наступні роки збільшують цю суму до 10,5 мільярда.

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Ці кошти «мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», але також будуть використані для поповнення запасів німецької армії.

Попередній пакет вартістю близько 1 мільярда євро Німеччина оприлюднила 10 жовтня.

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