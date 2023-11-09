Німеччина відправить винищувачі до Румунії для підтримки місії НАТО – Reuters

Німеччина наприкінці листопада направить чотири винищувачі Eurofighter до Румунії для підтримки місії НАТО з контролю за повітрям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службах безпеки.



За даними джерела, перші з 80 німецьких солдатів, які будуть розміщені на військовій базі поблизу Констанци, вирушать до Румунії пізніше в четвер.



Військово-повітряні сили Німеччини в минулому підтримували місію НАТО з контролю за повітрям в Румунії. Альянс посилив свою військову присутність на східному фланзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.



Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни, зокрема вздовж Дунаю. Серед цілей були українські порти Ізмаїл і Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від румунської землі. Атаки, що відбулися за сотні метрів від румунського кордону і уламки безпілотників, знайдені в Румунії, підвищили ризики для безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов’язання щодо взаємної оборони.



У вересні генсек НАТО Єнс Столтенберґ назвав російські удари поблизу кордону «дестабілізуючими», навіть якщо немає жодних ознак того, що Росія збирається атакувати члена НАТО.