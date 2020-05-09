Німеччина подала низку запитів щодо запрошення українців на роботи

Німецька влада подала низку запитів щодо запрошення на роботу українців. Про це розповів у інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Зараз у нас йде такий прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє. А впродовж останніх років десятки тисяч українців... Насамперед це були студенти. Вони приїжджали до Німеччини під час збору урожаю. Не лише полуниць, але насамперед спаржі та іншої продукції сільського господарства у Німеччині. У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади», – зазначив посол.

Він додав, що зараз йдеться про кілька тисяч людей, стосовно яких зроблені запити.

«Я переконаний, що нам вдасться саме завдяки цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і української держави, і наших німецьких партнерів», – заявив дипломат.

Останнім часом у низці європейських країн заявляють, що вкрай потребують іноземних працівників із таких країн, як Україна, які через пандемію приїхали додому, щоб ті знову повернулися до своєї роботи в цих країнах, у першу чергу на збиранні врожаїв у сільському господарстві, але й на інші роботи.

Тим часом в Україні повідомляли вже про кілька випадків, коли влада не дозволяла вильоти чартерних авіарейсів із такими робітниками за кордон.

Повний текст інтерв'ю посла України у Німеччині Андрія Мельника читайте тут.