Ім’я лауреата Нобелівської премії миру назвуть 11 жовтня

Нобелівський комітет 11 жовтня оголосить ім’я переможця Нобелівської премії миру. Це відбудеться в столиці Осло Норвегії, хоча решту Нобелівських премій зазвичай оголошують у Швеції.

Імена потенційних лауреатів офіційно не розголошуються протягом 50 років з року їх номінування. Однак ЗМІ називають серед фаворитів цього року кліматичну активістку Ґрету Тунберг, прем’єр-міністра Ефіопії Абійя Ахмеда, який виступив посередником при укладенні мирної угоди в Судані, а також представників організації «Репортери без кордонів».

Комітет Нобелівської премії миру створює парламент Норвегії. Засновник премії, хімік, підприємець та меценат Альфред Нобель заповідав, що присудження саме цієї премії має відбуватися в Норвегії. За його життя Норвегія та Швеція були об’єднані унією, яка втратила чинність 1905 року.

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Більшість Нобелівських премій, окрім літературної, вручаються за наукові відкриття: в медицині, фізиці, та хімії. Але, крім науки, Нобель цікавився пацифістським рухом і заповідав щороку вручати засновану ним премію «особі, яка доклалася найбільше або найкраще до справи братерства між народами, скасування чи зниження чисельності регулярних армій та проведення чи промоції мирних з’їздів».

Оголошення імені лауреата або лауреатів почнеться об 11 за місцевим часом (12 за Києвом).

Президент США Дональд Трамп у вересні 2019 року заявив, що мав би отримати Нобелівську премію «за багато речей», які він зробив, але не отримав, тому що її не присуджують чесно.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад за протидію сексуальному насильству під час війни.