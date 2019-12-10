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10 грудня 2019, Київ 10:39
Новини | Міжнародні

Туреччина, Албанія та Косово бойкотують вручення Нобелівських премій

Петер Хандке перед промовою на похороні Слободана Мілошевіча (на фото). Рідне місто Мілошевича Пожаревац, 18 березня 2006 року

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Туреччина заявила, що приєднується до Албанії та Косова в бойкоті церемонію вручення Нобелівських премій 10 грудня. Таким чином три країни висловлюють протест проти вручення премії з літератури за 2019 рік Пітеру Гандке.

Посол Туреччини в Швеції Хаккі Емре Юнт заявив 9 грудня, що турецький мовник Hurriyet не відвідає церемонію нагородження в Стокгольмі, де відбудуться щонайменше дві демонстрації проти Гандке. Раніше урядовці Туреччини закликали Шведську академію змінити рішення про присудження премії Гандке.

Міністр закордонних справ Косова Бегджет Паколлі заявив, що доручив послу в Швеції бойкотувати церемонію. Він вказав, що «письменник, який підтримував Мілошевича та його геноцид у Боснії та Косові, не заслуговує Нобелівської премії».

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Албанії Гент Какай заявив про аналогічний крок, написавши у твітері, що «виправдання жорстокості війни під час розпаду Югославії не повинно бути винагородженим».

Нобелівський тиждень почався з вручення премії з медицини. На фото: член Нобелівської асамблеї Рендал Джонсон пояснює, за що отримали нагороду лауреати Ґреґ Семенза, Пітер Реткліфф та Вільям Кейлін, Стокгольм, 7 жовтня 2019 року
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Письменник австрійського походження, який нині живе у Франції, опинився під вогнем критики за підтримку нині покійного сербського авторитарного президента Слободана Мілошевича. У 1996 році письменник опублікував свої нотатки «Справедливість для Сербії», які розкритикували за «применшення воєнних злочинів», скоєних сербськими військовими.

Гаазький трибунал звинувачував Мілошевича у геноциді, зокрема вбивстві кількох тисяч мешканців Сребрениці, порушень законів війни та злочинах проти людства. Попри це, Гандке виступив з промовою на похороні Мілошевича.

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