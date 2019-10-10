Нобелівську премію з літератури отримають письменники з Польщі й Австрії

Шведська королівська академія наук 10 жовтня оголосила імена двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки торік ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал.

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримає польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, за 2019 рік – австрійський автор Петер Гандке.

Ольга Токарчук нагороджена за «оповідну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форму життя».

Австрійському автору присудили Нобелівську премію «за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію і специфіку людського досвіду».

Токарчук минулого року стала володаркою Booker Prize – однієї із найпрестижніших літературних премій, яка щороку вручається у Лондоні, за роман «Бігуни» (польською – Bieguni).

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Шведська академія в Стокгольмі внесла зміни до складу колегії, ввівши кількох нових членів. Чоловіка члена академії Катаріни Фростенсон засудили до двох з половиною років ув’язнення за зґвалтування. Фростенсон після цього залишила академію.

Нобелівські премії за 2019 рік вже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.

Оголошення лауреата премії миру відбудеться 11 жовтня, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.

Нагороди, кожна вартістю 9 мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.