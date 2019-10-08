Лауреатів Нобелівської премії з фізики оголосили в Стокгольмі

Троє вчених стали лауреатами Нобелівської премії з фізики 2019 року. 8 жовтня в Нобелівському комітеті оголосили, що цьогорічну премію вручають за «внесок у наше розуміння еволюції всесвіту і місця Землі в космосі».

Одну частину премії отримає Джеймс Піблз (Принстонський університет, США) «за теоретичні відкриття у фізичній космології», ще одну частину отримають Мішель Майор (Женевський університет, Швейцарія) і Дідьє Кело (Женевський університет, Швейцарія, Кембриджський університет, Велика Британія) – «за відкриття екзопланети на орбіті довкола сонцеподібної зірки», оголосила Шведська королівська академія наук.

Нобелівський лауреат Джеймс Піблз своїми «висновками про фізичну космологію збагатив всю сферу досліджень і заклав фундамент для трансформації космології за останні п’ятдесят років», йдеться в повідомленні.

Швейцарські вчені Мішель Майор і Дідьє Кело «дослідили нашу галактику – Чумацький Шлях, шукаючи невідомі світи. У 1995 році вони здійснили перше відкриття планети за межами нашої Сонячної системи, екзопланети, що оберталася навколо орбіти сонцеподібної зірки 51 Пегаса».

Нобелівську премію з фізики вручають вже 113-ий раз. До сьогодні її отримували 210 лауреатів. Наймолодшому лауреатові, який отримав премію, було 25 років, найстаршому – 96.

Нобелівську премію з фізики в 2018 році отримали троє вчених «за проривні винаходи у сфері лазерної фізики». Лауреатами 2018 року стали вчені зі США, Франції й Канади Артур Ашкін, Жерар Мур і Донна Стрікланд.

Стрікланд стала третьою жінкою-лауреатом Нобелівської премії з фізики за всю історію її вручення. У 1903 році нагороду отримала Марія Склодовська-Кюрі за дослідження радіації, а в 1963 році Марія Гепперт-Маєр за відкриття, що стосуються структури оболонки ядра.

7 жовтня 2019 року у Швеції почався Нобелівський тиждень. Нобелівський комітет цього дня оголосив лауреатів премії з медицини і фізіології. Ними стали одразу троє вчених: Ґреґ Семенза і Вільям Кейлін зі Сполучених Штатів Америки й британець Пітер Реткліфф.

Їхні дослідження допомогли визначити, як саме живі клітини реагують на перепади рівня кисню. За словами представників Нобелівського комітету, відкриття трьох науковців можуть допомогти в лікуванні анемії та раку.

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій в такій послідовності:

хімія – 9 жовтня

література – 10 жовтня (оголосять лауреатів і 2018-го, і 2019 року, минулого року премію з літератури не вручали)

премія миру – 11 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 14 жовтня.

Вручення премії відбувається в річницю смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Лауреати премії отримають призову виплату у 9 мільйонів шведських крон, що наразі дорівнює понад 900 тисячам доларів США. Нагороду і суму можуть розділити до трьох лауреатів.

Статут Фундації Нобеля обмежує розкриття інформації про номінантів та тих, хто ухвалює рішення про нагородження, протягом 50 років. Тож завчасно перелік точний претендентів на нагороди невідомий.

Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.