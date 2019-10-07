У Швеції 7 жовтня починається Нобелівський тиждень

7 жовтня в Швеції відбудеться перше присудження Нобелівської премії. У комуні Сульна в передмісті Стокгольму Нобелівська асамблея в Каролінському інституті визначить ім’я переможця в галузі медицини.

Початок засідання запланований на 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом). Традиційно Нобелівський комітет в галузі медицини оголошує про своє рішення в перший понеділок жовтня.

Переможець отримає призову виплату у 9 мільйонів шведських крон, що наразі дорівнює понад 900 тисячам доларів США. Нагороду і суму можуть розділити до трьох лауреатів.

Згідно з заповітом засновника премії Альфреда Нобеля, нагороду отримує «особа, яка зробила найважливіше відкриття в галузі фізіології або медицини». Премію присуджують за конкретне відкриття, а не роботу в галузі протягом життя.

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій в такій послідовності:

фізика – 8 жовтня

хімія – 9 жовтня

література – 10 жовтня

премія миру – 11 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 14 жовтня

Робота над обранням лауреата премії з медицини триває протягом всього року: ще восени Нобелівський комітет розсилає запрошення інституціям та особам, які мають право подавати кандидатури. Прийом заявок завершується 31 січня. Протягом весни та літа Нобелівський комітет оцінює заявки, а в серпні звітує перед Нобелівською асамблеєю Каролінського інституту.

Асамблея оголошує про своє рішення на початку жовтня. Вручення премії відбувається в річницю смерті Альфреда Нобеля 10 грудня.

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У 2018 Нобелівську премію з фізіології і медицини отримали вчені зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо за відкриття в сфері боротьби з раком. Вони відкрили терапію в лікуванні раку, яка використовує здатність імунної системи людини атакувати клітини ракової пухлини.

Статут Фундації Нобеля обмежує розкриття інформації про номінантів та тих, хто ухвалює рішення про нагородження, протягом 50 років. Тож завчасно перелік точний претендентів на нагороди невідомий.

Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.