У Перу знайшли, можливо, найбільше в історії поховання принесених у жертву дітей – науковці

У Перу археологи знайшли, ймовірно, найбільше в історії масове поховання дітей, яких принесли у жертву.

Як повідомляє 28 серпня ВВС News, тіла 227 дітей віком від 5 до 14 років знайшли на розкопках в Уанчака, недалеко від Ліми. На деяких тілах збереглися волосся та шкіра, розповіли вчені.

Археологи вважають, що жертвоприношення здійснили більше 500 років тому представники цивілізації чиму, яка зникла після завоювання анками. За словами науковців, дітей скоріш за все вбили під час дощів, поховали їх у напрямку до океану. Археологи припускають, що цим жертвоприношенням чиму намагалися викликати хорошу погоду.

Розкопки на місці масового поховання тривають.

Минулого року в Перу археологи знайшли ще два місця поховання принесених в жертву дітей. Загалом там виявили близько 200 тіл.

Близько року тому археологи знайшли в Перу двоє інших поховання принесені в жертву дітей. Там було виявлено 200 тіл. Тоді дослідники також припустили, що місцева племена приносили в жертву дітей через різкої зміни клімату.