111-ту Нобелівську премію з хімії отримають розробники літій-іонних батарей

Шведська королівська академія наук назвала лауреатів 111-ої Нобелівської премії з хімії. Ними стали Джон Ґудінаф, М. Стенлі Віттінґем і Акіра Йошіно. Вчені отримають премію «за розробку літій-іонних батарей».

Досі було вручено 110 Нобелівських премій із хімії. Кількість лауреатів склала 181, серед них – п’ятеро жінок. Наймолодшому лауреату було 35 років, найстаршому – 85.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії стали американці Франсіс Арнольд і Джорж Сміт, а також вчений із Великої Британії Ґреґорі Вінтер.

Дослідниця Арнольд отримала половину премії за вивчення еволюції ферментів, у той час як Сміт і Вінтер спільно отримали іншу половину нагороди за фагове відображення пептидів й антитіл.

Відкриття вчених у Нобелівському комітеті назвали «революцією за допомогою еволюції».

7 жовтня 2019 року з оголошення лауреатів премії з медицини стартував Нобелівський тиждень. Ними стали одразу троє вчених: Ґреґ Семенза і Вільям Кейлін зі Сполучених Штатів Америки й британець Пітер Реткліфф.

Їхні дослідження допомогли визначити, як саме живі клітини реагують на перепади рівня кисню. За словами представників Нобелівського комітету, відкриття трьох науковців можуть допомогти в лікуванні анемії та раку.

8 жовтня оголосили Нобелівських лауреатів із фізики. Троє вчених стали лауреатами за «внесок у наше розуміння еволюції всесвіту і місця Землі в космосі».

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій в такій послідовності:

література – 10 жовтня (оголосять лауреатів і 2018-го, і 2019 року, минулого року премію з літератури не вручали)

премія миру – 11 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 14 жовтня.

Вручення премії відбувається в річницю смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Лауреати премії отримають призову виплату у 9 мільйонів шведських крон, що наразі дорівнює понад 900 тисячам доларів США. Нагороду і суму можуть розділити до трьох лауреатів.

Статут Фундації Нобеля обмежує розкриття інформації про номінантів та тих, хто ухвалює рішення про нагородження, протягом 50 років. Тож завчасно перелік точний претендентів на нагороди невідомий.

Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.