Росія: суд зобов’язав «Норнікель» виплатити майже 2 млрд доларів за розлив палива в Арктиці

Арбітражний суд Красноярського краю Росії зобов’язав дочірнє підприємство «Норнікель» виплатити 146 мільярдів рублів (майже 2 мільярди доларів) компенсації за шкоду, завдану природі розливом палива в Норильську 29 травня минулого року.

Це максимальна компенсація в історії російської судової практики, в компанії збиток оцінюють у сім разів нижче, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Екологічна катастрофа в Норильську сталася 29 травня 2020 року. На теплоелектростанції ТЕЦ-3 розлилося зі сховища понад 21 тисяча тонн дизельного палива. Воно потрапило в довколишні річки і частково в озеро Пясино. За офіційною версією, причиною аварії стала розгерметизація резервуара через просідання паль фундаменту.

Катастрофа стала однією з найбільших в історії заполярної Арктики. Екологи попереджають про можливі довгострокові наслідки події.

Розрахована «Росприроднаглядом» сума компенсації – майже 2 мільярди доларів – безпрецедентна в російській історії. Виняток – оцінка збитку природі від проєкту розробки нафтогазових родовищ «Сахалін-2» у 2006 році. Вона попередньо становила до 50 мільярдів доларів. Ці претензії були відкликані після того, як частку в підприємстві у іноземних інвесторів зі значною знижкою купив державний «Газпром».

«Норнікель» у суді оцінював збитки в 21 мільярд рублів. У компанії обґрунтовують цю оцінку неправильною методикою розрахунку з боку держави і неправильною оцінкою масштабів того, що сталося. Зокрема, вказувалося, що при ліквідації катастрофи вдалося зібрати більше половини палива, що розлилося.