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15 вересня 2020, Київ 16:47
Новини | Міжнародні

Зеленський: перед самітом лідерів «нормандської четвірки» відбудеться ще одна зустріч радників

Зліва – направо: президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, президент Росії Володимир Путін. Париж. 9 грудня 2019 року

Перед самітом лідерів «нормандського формату» відбудеться ще одна зустріч радників, повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії.

«Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів повинна бути. Вірю чи сподіваємося, – не знаю, як сказати, – ще одна зустріч радників, після якої вже має бути зустріч лідерів «нормандської четвірки». Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі», – сказав Зеленський.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

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