Суд у Норвегії відмовився відпустити підозрюваного у шпигунстві росіянина

Апеляційний суд у столиці Норвегії 26 вересня відхилив апеляцію на арешт громадянина Росії Михайла Бочкарьова, якого за підозрою у шпигунстві затримали в аеропорту Ґардермуен поблизу Осло 21 вересня.

Міністерство закордонних справ Росії у зв’язку з цією справою викликало посла Норвегії. «Ми вимагаємо негайного скасування абсурдних звинувачень та його звільнення», – сказано в повідомленні МЗС Росії 24 вересня.

Зовнішньополітичне відомство також повідомило, що затриманий є співробітником апарату Ради Федерації (верхньої палати парламенту Росії) та перебував у Норвегії на запрошення Європейського центру парламентських досліджень та документації з метою участі в міжнародному семінарі 20–21 вересня.

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У Норвегії цього чоловіка підозрюють у здійсненні минулого тижня незаконної розвідувальної діяльності після відвідування семінару з питань цифрових технологій у парламенті країни.

Інформаційне агентство Норвегії (NTB) 23 вересня повідомило, що Бочкарьова взяли під варту після слухання в окружному суді Осло 22 вересня. Його будуть утримувати протягом двох тижнів через ризик знищення доказів, цитує NTB представника Служби безпеки Норвегії.

У грудні Росія заявила, що затримала норвезького громадянина за підозрою в шпигунстві після того, як він нібито отримав секретні документи від російського чоловіка, який також перебуває під арештом.

Росія ув’язнила кількох людей із сусідніх країн, включаючи Естонію, Литву та Україну, за звинуваченням у шпигунстві. Напруження особливо посилилось після анексії Росією українського Криму в 2014 році та участі у бойових діях на сході України.

Кремлівські критики кажуть, що Росія використовує звинувачення у шпигунстві як інструмент геополітичної конкуренції.