На виборах у Норвегії перемагає лівоцентристська опозиція

У Норвегії на виборах до парламенту перемагають лівоцентристські опозиційні партії. Серед основних гасел виборчої кампанії були подолання економічної нерівності і протидія кліматичним змінам.

Лідер Робітничої партії Йонас Гар Стьоре, як очікується, буде формувати наступний уряд Норвегії. Таким чином, завершиться восьмирічне правління Консервативної партії на чолі з Ерною Солберґ.

За попередніми даними, п’ять опозиційних партій отримають близько 100 місць у 169-місному парламенті. Для того, щоб мати більшість, потрібно щонайменше 85 місць.

Для створення працездатного кабінету Стьоре доведеться переконати потенційних лівоцентристських партнерів приєднатися до нього, головними темами обговорень, як вважають, будуть зміна клімату, нафтова політика, питання оподаткування.

Норвегія, населення якої наближається до п’яти з половиною мільйонів, – одна з найбільш благополучних і багатих країн Європи.

В останні два десятиліття Норвегія перебуває в числі держав, що лідирують за індексом розвитку людського потенціалу.

Ерна Солберґ очолює норвезький уряд із 2013 року. З 2004 року вона очолює місцеву Консервативну партію.