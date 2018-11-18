У Норвегії протестували проти обмежень права на аборти

У Норвегії 17 листопада пройшли акції протесту проти обмежень права жінок на аборти.

Як повідомляє агентство Reuters, у Осло, зокрема, учасники мітингу вийшли з плакатами «Моє тіло – моє право» та «захистимо аборти».

Одна з учасниць протесту зазначила, що лише жінка має вирішувати, робити їй аборт чи ні.

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Законопроект, який пропонує обмежити право на аборт, запропонували Християнські демократи. Вони, зокрема, хочуть заборонити переривати вагітність після 12 тижня за винятком загрози життю. Питання абортів є центральним у переговорах про створення парламентської коаліції

Як показали опитування громадської думки, запропоновані обмеження не підтримують 68% норвежців.

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