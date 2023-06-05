Українська «Нова пошта» стала доступною в Чехії

Перше відділення «Нової пошти» відкрилось у чеській столиці Празі, що спростить для українців надсилання пакунків в Україну та Чехію. За повідомленнями чеських ЗМІ, упродовж перших місяців «Нова пошта» (Nová pošta) займатиметься надсиланням пакунків з Праги в Україну і з України до Праги.

У планах є поширення роботи «Нової пошти» і на інші чеські міста.

Враховуючи, що в Чеській республіці проживає нині понад 520 тисяч українських громадян, потреба у відкритті відділень «Нової пошти» є.

«Нова пошта» вже працює в Польщі, Молдові, Литві.