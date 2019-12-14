Кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 15

Поліція повідомила, що кількість жертв виверження вулкана на острові Вайт-Айленд у новій Зеландії зросла до 15, після того, як одна людина померла в суботу у лікарні.

За повідомленнями, тіла двох людей, які вважаються зникли безвісти після виверження вулкана досі не знайшли. На острів вирушила команда рятувальників, яка зможе там перебувати близько 75 хвилин.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що 14 постраждалих досі перебувають у лікарнях Нової Зеландії, в тому числі 10 – у критичному стані, ще 13 людей транспортували до Австралії.

9 грудня сталося виверження вулкана на острові Вайт-Айленд, що є одним з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова. На час виверження на острові, за даними поліції, було 47 туристів – більшість з Австралії, а також зі США, Нової Зеландії, Німеччини, Великобританії, Китаю та Малайзії.