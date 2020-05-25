У Новій Зеландії стався землетрус, прем’єрка у цей час давала інтерв’ю

У понеділок в Новій Зеландії стався землетрус – прем’єр-міністр Джасінда Ардерн якраз давала у столиці Веллінгтоні телевізійне інтерв’ю в прямому ефірі, коли це сталося. Втім, як повідомляють західні ЗМІ, голова уряду не розгубилася, а спокійно продовжила розмову.

За повідомленнями, землетрус магнітудою 5,8 відчувався у столиці країни і прилеглих районах.

Ардерн через деякий час після приблизно 30-секундних поштовхів повідомила на пресконференції, що жодних пошкоджень чи руйнувань через землетрус не виявлено.

Джасінда Ардерн стала прем’єр-міністром Нової Зеландії в 2017 році і змогла впоралася з кількома кризами в країні – терактом в Крайстчерчі минулого року, виверженням вулкана у грудні і нинішньою пандемією коронавірусу.