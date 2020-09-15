Польські слідчі повідомили, що у ексголови «Укравтодору» Новака у схованках виявили значну суму грошей

Слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили у колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака 4,163 мільйона злотих готівкою, повідомила у вівторок пресслужба бюро.

Згідно з повідомленням, гроші були заховані у «двох спеціально підготовлених схованках». Зокрема, співробітники бюро виявили готівки на суму понад 4,163 мільйона злотих, у тому числі 536 400 євро, 470 000 доларів США та 30 000 злотих.

Повідомляється, що також були арештовані й інші активи, придбані, ймовірно, внаслідок корупційних правопорушень, – дві квартири орієнтовною вартістю приблизно 2 мільйони злотих та автомобіль Land Rover.

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У вересні 2019 року Кабінет міністрів України звільнив Славоміра Новака з посади «Укравтодору», який він очолював протягом трьох років.

Наприкінці липня НАБУ повідомило, що Новаку оголосили підозру за статтею про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Також прокуратура Варшави висунула звинувачення Славоміру Новаку. За даними слідства, використовуючи службове становище в Україні, експосадовець висловлював прохання про отримання неправомірної вигоди, проте сам факт її отримання відбувався на території Польщі. Наразі у справі повідомлено про підозру кільком особам.