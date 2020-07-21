Гучна справа Славоміра Новака набирає обертів

Славомір Новак, ексміністр транспорту в уряді Польщі й колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), як повідомляють польські ЗМІ, 21 липня о 8-й годині ранку був доставлений до регіональної прокуратури у Варшаві, де вислухав обвинувачення «в керуванні організованою злочинною групою, яка живилася корупцією». Напередодні, 20 липня, були арештовані також колишній шеф GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego) Даріуш З., та підприємець Яцек П.

Усіх підозрюють в «корупційних злочинах і участі в злочинній групі», з якої колишній міністр Новак, як стверджує слідство, «отримував майнову вигоду взамін за замовлення на ремонт доріг».

Як пише популярна газета Rzeczpospolita, з посиланням на українські джерела, Славомір Новак «брав великі хабарі, під лупою 270 мільйонів євро за всі контракти». Новак «за хабарі серед іншого витягав з проблем українські фірми транспортної галузі або ж гарантував їм контракти», йдеться в публікації.

У той час, коли CBA (польське Центральне антикорупційне бюро) проводило операцію затримання Славоміра Новака, українські служби затримали колишню асистентку Новака з періоду його праці на посаді голови українського «Укравтодору». Окрім неї, як інформує Rzeczpospolita: «Був затриманий український бізнесмен, який дав хабар Новакові. Скільки? До гри входили мільйонні числа». Прокурор, який веде справу, наголосив, що «підозрювані на базі своїх дій створили собі постійне джерело прибутку» і що в разі розгляду справи в суді цей фактор може мати вплив на посилення ступеню злочину.

За повідомленнями польських ЗМІ, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внесло на розгляд суду повідомлення щодо майнового стану Славоміра Новака, зокрема, «висловило підозру польському політикові в наданні неправдивих даних до майнової декларації». В разі, якщо ці дані будуть підтверджені, колишньому польському міністрові й екскерівникові «Укравтодору» за сфальсифіковану декларацію загрожує штраф у сумі від 200 до 500 тисяч гривень.

Gazeta Polska зазначила, що один із затриманих – підприємець Яцек П. – є власником фірми, яка займається тренінгом і консультуванням керівників і управлінців, вирішенням бізнес-завдань. Так, у жовтні й листопаді 2019 року «фірма провела тренінг для поліцейських в ділянці боротьби з податковими злочинами, виявлення неправдивих даних, а також злочинів, які завдають шкоду фінансовим інтересам Європейського союзу».

Як повідомляє ONET – одне з найвідоміших у Польщі інформаційних інтернет-видань, до того ж Яцека П. і Даріуша З. єднають бізнесові й приватні інтереси.

За інформацією видання «Віртуальна Польща», Славомір Новак, так само, як і двоє інших затриманих, не визнали своєї вини. Прокурор вимагає тимчасового арешту усіх трьох. Запобіжний захід має ухвалити суд до 6 години ранку 22 липня.

Славомір Новак був призначений виконувачем обов’язків голови «Укравтодору» в жовтні 2016 року, у відставку подав наприкінці вересня 2019 року.