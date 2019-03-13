В українських ТРЦ обов’язково проектуватимуть рамки металошукачів – Мінрегіон

У громадських закладах обов’язково проектуватимуть сучасні системи безпеки. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

«Ця норма міститься у новому ДБН (державні будівельні норми) «Громадські будинки». Він вже опублікований і вступить в дію 1 червня. Безпека людей – це пріоритет №1‼️ Особливо у місцях великого скупчення людей, зокрема, у ТРЦ та інших великих громадських будинках. І ризик виникнення надзвичайної ситуації тут набагато вищий, ніж будь де», – зазначив Парцхаладзе.

Новими вимогами зокрема передбачені рамки металошукачів на вході до громадських закладів та сучасні системи відеоспостереження.

«Також у нормах посилюються вимоги до облаштування систем пожежної безпеки, оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей. Водяться сучасні, більш надійні та чутливі системи пожежної сигналізації, які швидше визначають момент виникнення пожежі та реагують на надзвичайні ситуації», – розповів Парцхаладзе.

Нові державні будівельні норми розробив Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва, уточнив чиновник.