МВС: відсьогодні таксисти та їхні пасажири повинні бути пристебнутими в населених пунктах

Відсьогодні інструктори з водіння, таксисти та їхні пасажири повинні бути пристебнутими під час руху, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати», – розповіли у міністерстві.

Тепер не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Правила змінилися і для велосипедистів. Тепер їм дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Для пішоходів також є зміни. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.