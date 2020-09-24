На Полтавщині засудили 2 громадян, які кидали каміння у правоохоронців у Нових Санжарах

Новосанжарський районний суд Полтавської області засудив до умовних термінів двох громадян, які кидали каміння та цеглини в правоохоронців під час масових заворушень у Нових Санжарах 20 лютого.

У суді повідомили, що громадяни К. та П. визнали свою провину. 23 вересня їх засудили до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. За даними української влади, усі – здорові.

Їх на 14 днів помістили на обсервацію в закритий медичний центр Національної гвардії у Нових Санжарах.

У селищі спалахнули протести й сутички з правоохоронцями. За даними поліції, дев’ять правоохоронців зазнали травм. Також до медиків звернулася одна цивільна особа. Упродовж дня поліцейські затримали 24 людини.

Попри заворушення, автобуси з евакуйованими з Китаю громадянами змогли заїхати на територію селища.