Позивач просить суд скасувати постанову про запровадження нового правопису

Позивач просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати постанову Кабінету міністрів про запровадження нової редакції українського правопису.

На думку позивача, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень.

У суді нагадали, що вже мають позов з аналогічними вимогами.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня.