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11 Вересень 2019, Київ 00:47
Новини | Події

Позивач просить суд скасувати постанову про запровадження нового правопису

Окружний адмінсуд уже розглядає позов з вимогами скасувати новий правопис

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Позивач просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати постанову Кабінету міністрів про запровадження нової редакції українського правопису.

На думку позивача, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень.

У суді нагадали, що вже мають позов з аналогічними вимогами.

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20 найбільших новацій Українського правопису 2019 року

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня.

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