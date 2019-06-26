Оскарження нової редакції правопису: у суді повідомили дату підготовчого засідання

Окружний адміністративний суд Києва 27 червня проведе підготовче засідання у справі за позовом до уряду про оскарження нової редакції українського правопису, повідомила прес-служба суду.

«Позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки – учениці 7-го класу. Серед вимог позову – визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису». На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання», – йдеться в повідомленні суду.

На початку червня стало відомо, що до суду надійшов позов до уряду стосовно оскарження нової редакції українського правопису.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня.