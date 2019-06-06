Мати школярки оскаржує новий правопис у суді

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису. Про це повідомляється на сайті суду.

«Позивачка, яка діє в інтересах свої доньки – учениці сьомого класу, просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», – мовиться у повідомленні.

Позивачка вважає, що уряд, ухвалюючи новий правопис, діяв поза межами своїх повноважень та «не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання».

Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня.