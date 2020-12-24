В Україну приїхав новий посол Бразилії – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся з новим послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, повідомляє МЗС 24 грудня.

За повідомленням, Рапеста передав Єніну копії вірчих грамот, дипломати обговорили пріоритетні завдання в українсько-бразильських відносинах на 2021 рік.

«Окремою темою розмови стала співпраця України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у МЗС, Бразилія є найбільшим торговельним партнером України серед країн Південної Америки. За даними Держстату, двосторонній товарообіг за 2019 рік склав 291,5 мільйона доларів США. Експорт товарів з України до Бразилії зріс майже на 65% та склав 74 мільйона доларів США.

Імпорт товарів в Україну зріс на 11,8% до 217,6 мільйона доларів США. За січень-вересень 2020 року, товарообіг між Україною та Бразилією склав 242,3 мільйона доларів США.

Рапеста замінив на посаді голови дипломатичного представника Ріо-де-Жанейро в Україні Освалдо Біато Жуніора, який працював на цій посаді з 2016 року.