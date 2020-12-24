Кулеба: уряд не обмежуватиме авіасполучення на свята

Кабінет міністрів України не планує скасовувати авіасполучення чи обмежувати подорожі на час свят. Про це на брифінгу 24 грудня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує впроваджувати якісь обмеження на авіасполучення», – наголосив Кулеба, закликавши громадян подорожувати, дотримуючись заходів безпеки.

Міністр висловив сподівання, що у світі у найближчі тижні не станеться «нічого форс-мажорного», що могло б призвести до зміни рішення уряду.

Кулеба додав, що уряд також не збирається наразі обмежувати авіасполучення з Великою Британію, як це зробили кілька десятків країн, побоюючись поширення нового штаму коронавірусу, виявленого на Альбіоні.

«У нас наразі дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за розвитком дискусії щодо нового штаму в ЄС, і зараз не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією», – підкресли глава МЗС.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що Україні не треба закривати авіасполучення з Британією, оскільки з нею діє візовий режим, а в зворотньому напрямку переважно повертаються на свята громадяни України, які навчаються за кордоном.