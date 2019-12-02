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02 грудня 2019, Київ 18:48
Новини | Події

КМДА: на період зимових свят на Хрещатику відкриють рух транспорту у вихідні та святкові дні

Коли Хрещатик знову закриють для авто на вихідні – у КМДА не повідомляють

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У грудні на Хрещатику відкриють рух транспорту у вихідні та святкові дні, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Це пов’язано з обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва. Коли Хрещатик знову закриють для авто на вихідні – у КМДА не повідомляють.

З 25 листопада до 26 січня 2020 року обмежений рух транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі та заборонений рух всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Святкування новорічних свят на Софійській площі в Києві стартує 14 грудня й триватиме до 12 січня. На Контрактовій площі святкуватимуть до 19 січня.

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