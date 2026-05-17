«Врахуйте правки або відкликайте»: у Києві протестували проти нового Цивільного кодексу

Учасники акції в Києві, 17 травня 2026 року
У центрі Києва відбулася акція проти нового проєкту Цивільного кодексу України (законопроєкт №15150), який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 28 квітня. Учасники протесту закликали владу врахувати правки правозахисників або відкликати документ.

«Врахуйте правки або відкликайте», – скандували мітингувальники під час акції.

Серед учасників були представники правозахисних ініціатив, ЛГБТ-спільноти та громадські активісти. Вони критикували законопроєкт через норми, які, на їхню думку, можуть обмежити права жінок, ЛГБТ-людей та створити ризики для права власності.

«По-перше, дискримінація як жінок, так і ЛГБТ-спільноти – це недобре. По-друге, дерибан землі – це недобре. Рейдерство – це недобре. І махінації з землею та власністю – це недобре. Цей цивільний кодекс намагається просунути всі ці речі», – сказав учасник акції Ярослав.

Протест проти нового Цивільного кодексу, Київ, 17 травня 2026 року
Окремо протестувальники висловлювали занепокоєння щодо норм, які стосуються сімейного права.

«ЛГБТ-сім’ї – теж сім’ї. Я також тут для того, щоб захистити права жінок, щоб не було проблем із тиранами, щоб можна було просто так розлучитися, щоб не було цього періоду примирення», – заявив учасник акції Тамір.

Під час протесту учасники також влаштували перформанс із відсилкою до «Тіней забутих предків». Один із активістів пояснив, що «доброзвичайне ярмо» символізує норми нового кодексу, а згадка про карпатські ліси – ризики для природоохоронних територій.

Учасник акції Зорян Кісь прийшов на мітинг разом зі своїм чоловіком. У коментарі Радіо Свобода, він заявив, що новий проєкт кодексу звужує визначення сім’ї.

«Український суд визнав мене і мого партнера Тимура сім’єю. Але те, що пропонує новий проєкт цивільного кодексу, повністю блокує такі рішення в майбутньому і дуже звужує визначення сім’ї», – сказав він.

Чинний Цивільний кодекс України був ухвалений у 2003 році. Попри численні зміни, правозахисники та юристи неодноразово називали його застарілим.

Після оприлюднення проєкту нового Цивільного кодексу частина правозахисних організацій та громадських ініціатив виступили з критикою законопроєкту. Нині до законопроєкту є сотні сторінок пропозицій. Офіційно вносити правки до другого читання можуть лише народні депутати, частина з яких погодилася подати пропозиції юристів від себе.

Термін подання правок до законопроєкту завершується 19 травня. Після цього їх розглядатиме профільний парламентський комітет, а згодом документ винесуть на голосування в другому читанні.

