The New York Times: у зламі бази судових справ США підозрюють РФ

Російські хакери можуть бути причетні до масштабної кібератаки на американську федеральну систему електронного судочинства. Про це пише газета The New York Times із посиланням на колишніх співробітників федеральних правоохоронних органів США.

Атака розпочалася в липні, писав журнал Politico, адміністративне управління судів США визнало її на початку серпня. Серед отриманої хакерами інформації могли опинитися дані інформаторів, свідків кримінальних справ та кримінальних розглядів щодо злочинів проти національної безпеки, засекречені кримінальні справи, ордери на арешт та інші документи, які не призначалися для публічного доступу.

У деяких випадках хакерів могли цікавити кримінальні справи проти людей із російськими чи східнослов’янськими прізвищами, йдеться у матеріалі NYT.

Яке саме російське відомство чи яка хакерська група може бути пов’язана зі зламом – невідомо. Зазначається, що російські хакери були не єдиними, хто отримав доступ до судової системи. Частина джерел видання називає атаку на базу даних «багаторічною», з матеріалу випливає, що вона могла тривати з 2021 року.



