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15 вересня 2020, Київ 09:04
Новини | Міжнародні

Ізраїль, ОАЕ та Бахрейн підпишуть «історичні» угоди про нормалізацію відносин

ОАЕ визнали існування Ізраїлю 13 серпня

Президент США Дональд Трамп прийме 15 вересня в Білому домі церемонію підписання угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем з одного боку та Об’єднаними Арабськими Еміратами й Бахрейном – з іншого.

Трамп, який хоче показати успіх своєї зовнішньої політики на Близькому Сході перед президентськими виборами, назвав угоди «справді історичними» та «проривом» для подальшого миру в регіоні.

ОАЕ визнали існування Ізраїлю 13 серпня. Країни за посередництва США анонсували угоду про нормалізацію відносин. Згідно з документом, Ізраїль має утриматися від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави. Домовленість викликала критику з боку Палестинської національної адміністрації та Ірану.

11 вересня Ізраїль та Бахрейн анонсували схожу угоду за підсумками тристороннього телефонного дзвінка між Трампом, прем’єром Біньяміном Нетаньягу та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою бін Салманом аль-Халіфою.

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