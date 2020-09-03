НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%.

«Збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі», – розповіли в НБУ.

У регуляторі зазначили, що основним припущенням, яке правління бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк України вважає, що нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторах, які орієнтовані на внутрішній ринок, насамперед сектор послуг.

Актуальними залишаються ще три ризики: негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність; ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах; збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та ризик посилення протекціонізму в світі.