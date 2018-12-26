ДСНС: у трьох областях обмежений рух фур і громадського транспорту

У Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях розпорядженням штабу «Укравтодору» обмежений рух великовагового і громадського транспорту, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За повідомленням, при цьому обмеження руху зняте у Дніпропетровській області.

У ДСНС додали, що станом на 14:00 26 грудня був ускладнений рух у Полтавській області, куди, як раніше повідомили в «Укравтодорі», перестали пропускати транспорт з інших регіонів.

На інших автомобільних дорогах державного і місцевого значення рух транспорту забезпечено, додали в ДСНС.

«Всього надано допомогу у буксируванні понад 786 транспортних засобів, у яких перебувало близько 1 тисяча 700 осіб. Для надання допомоги у буксируванні транспортних засобів від ДСНС залучалось понад 900 осіб та 250 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують подальше погіршення погодних умов у деяких регіонах України 27 грудня. Зокрема, сильний сніг і вітер прогнозують на завтра в Закарпатській, Львівській, Чернігівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській. Рівненській, Хмельницькій областях.

В «Укравтодорі» закликали водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані.