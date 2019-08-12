«Київавтодор»: рух через пошкоджений міст на Труханів острів вночі обмежать через ремонт

Рух через пішохідний міст на Труханів острів вночі буде обмежений через ремонт, попереджає комунальне підприємство «Київавтодор».

«Ремонт виконуватимуть уночі. Оскільки обсяг робіт великий, тож роботи триватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи і четверга)», – йдеться в повідомленні.

За даними комунальників, прохід пішоходів та проїзд велосипедистів мостом буде частково обмежено з 23 години вечора до 10-ї ранку протягом трьох ночей: на 13, 14 і 15 серпня.

Частина пішохідного мосту на Труханів острів у Києві обвалилася 2 серпня.

Парковий міст через Дніпро збудований у 1957 році. Його довжина складає близько 430 метрів. У 2017-му покриття мосту оновили.