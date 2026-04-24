Україна повернула з російського полону 193 українських військових – Зеленський

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, повідомив президент Володимир Зеленський.

«193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках», – написав він у телеграмі.

За його даними, серед звільнених з полону є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 12 квітня заявляв, що вже готується наступний обмін. Він припускав, що він можливий вже наприкінці наступного тижня.

Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 11 квітня. Тоді додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.



